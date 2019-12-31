شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مهنئا تامر حسنى: مبروك يا تيمو.. فيلم "الفلوس" مكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أمير كرارة صديقه النجم تامر حسنى على فيلمه الجديد "الفلوس"، الذى يعرض حالياً بجميع دور العرض السينمائى، محققاً نجاحاً كبيراً، ووصلت إيراداته لـ 10 ملايين جنيه فى غضون 5 أيام فقط، وغرد كرارة لـ تامر حسنى قائلاً: "مبروك يا تيمو.. يا صاحبى.. دايماً ناجح ومكسر الدنيا.. وهشتاج "فيلم الفلوس"، الذى تخطى الـ 20 مليون جنيه فى مختلف الدول العربية التى تعرض الفيلم، ومنها الإمارات والكويت والبحرين ولبنان والأردن والمغرب، كما تتزايد أرقامه نظرا لشعبية تامر فى الخليج العربى .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضره نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

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فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين، وتدور الأحداث حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يصور حالياً مسلسله الجديد" الاختيار" ، عن أسطورة الصاعقة "أحمد المنسى" من انتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته آسر ياسين، وإياد نصار، وأخرون.