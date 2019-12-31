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بعد انقطاع طويل عن نشر صور لها معه، نشرت الفنانة أحلام صورة لها مع زوجها مبارك الهاجري في فرنسا، حيث يقضيان إجازة نهاية العام.
كما نشرت فيديو من منطقة ميجيف في فرنسا، حيث تقيم في منطقة جبلية محاطة بالثلوج، وأعربت عن خوفها من ركوب البراشوت، إلا أنها طمأنت محبيها بألا يخافوا عليها، وطللت منهم مشاهدة قفزتها على سناب شات.
وكانت أحلام قد كتبت تغريدة في نهاية العام الجاري وكتبت "اللهم اني استودعك عام مضى بأن تغفره لي وتعفو عني وتتقبله مني .. واستودعك اللهم عامي هذا اسألك بعاما لا تزوره احزان ولايدخله سوء بعافيه ورضا لافاقدين ولا مفقودين .. واستودعك نفسي واهلي واحبابي فاحفظهم لي يا من لا تضيع عنده الودائع".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: أحلام تقضي إجازتها على الثلج وهذا ما خافت منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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