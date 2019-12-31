سيرين عبد النور بأحمر شفاه أسود وتوجّه نصيحة لمعجبيها

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نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا لها بشعر قصير، وهي تضع أحمر الشفاه أسود اللون.
وكتبت سيرين "حلو نغير لوك بألوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد".
وقد أثارت صور سيرين الإعجاب وأشاد متابعوها بجمالها وتفردها باللوك الجديد.
يذكر أن سيرين عبد النور إتّبعت هذا اللوك من قبل عام ٢٠١٦ في جلسة تصوير لصالح إحدى المجلّات ، وأيضاً اعتمدته في برنامج "نجم الكوميديا"، وفي عام ٢٠١٧ بجلسة تصوير لصالح العلامة التّجاريّة رد تاغ.
يبقى أن نذكر أن سيرين ستحيي ليلة رأس السنة في حفل في شرم الشيخ.
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