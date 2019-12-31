سيرين عبد النور بأحمر شفاه أسود وتوجّه نصيحة لمعجبيها

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا لها بشعر قصير، وهي تضع أحمر الشفاه أسود اللون.

وكتبت سيرين ‏"حلو نغير لوك بألوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد".

وقد أثارت صور سيرين الإعجاب وأشاد متابعوها بجمالها وتفردها باللوك الجديد.

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يذكر أن ‏سيرين عبد النور إتّبعت هذا اللوك من قبل عام ٢٠١٦ في جلسة تصوير لصالح إحدى المجلّات ، وأيضاً اعتمدته في برنامج "نجم الكوميديا"، وفي عام ٢٠١٧ بجلسة تصوير لصالح العلامة التّجاريّة رد تاغ.

يبقى أن نذكر أن سيرين ستحيي ليلة رأس السنة في حفل في شرم الشيخ.