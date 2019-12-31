ليلى علوي تودع العام 2019 بفيديو هذا ما جاء فيه



نشرت الفنانة ليلى علوى على إنستقرام مقطع فيديو تذكاري يوثق كل أنشطتها الفنية والإجتماعية في العام 2019

ووجهت ليلى رسالة تهنئة بالعام الجديد تمنت فيها أن يكون أكثر سعادة على الجميع.

وجمعت ليلى عدة صور من مشاركتها في عدة مناسبات فنية وسياسية واجتماعية إضافة إلى صور من عطلاتها داخل وخارج مصر وعلقت عليها قائلة: فى 2019 كان فى احتفالات ومناسبات كتيرة سعيدة حضرتها وساعدني فيها فريق كبير جدًا، بشكر كل اللي ساعدوني في ده وانشالله ٢٠٢٠ تكون سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا.

Advertisements

يذكر أن ليلى علوي غابت عن تقديم أعمال فنية جديدة في العام 2019 ولا زالت تنتظر استكمال تصوير فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" مع النجمة زينة والمخرج محمد أمين، ولم تكشف عن مشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2020 ليستمر غيابها عن الموسم الدرامي الأهم في مصر منذ العام 2016 عندما قدمت بطولة مسلسل "هي ودافنشي" مع النجم خالد الصاوي، ولكنها افتتحت العام برئاسة لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، كما انضمت لعضوية لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته التاسعة.

كما تم تكريم ليلى علوي في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقامت بإهداء التكريم إلي استاذها لمادة اللغة العربية، في المرحلة الثانوية محمد عبد المطلب، الذي يعد الآن واحد من أهم نقاد الأدب العربي واستاذا بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتمنت ليلى أن يقبل استاذها هذا التكريم منها.

