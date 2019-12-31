بالفيديو شيرين عبد الوهاب: لن أتغير تقبلوني كما أنا

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى محبيها دعتهم فيها إلى تقبلها كما هي، وأكدت انها لا تزال تريد أن تكون نفس الفتاة التي عرفت طريق الشهرة مع أغنية "آه يا ليل"، وأنها لم ولن تتغير.



تصريح شيرين جاء في برنامج بالعربي The Insider حيث قالت: انا مش هتغير ويا ريت تساعدوني على هذا الأمر بعدم التغيير أنا على طبيعتي وأحب أن أكون كما انا، ولم اسمح للدنيا وأضواء الشهرة أن تجعلني منافقة ومتلونة.

ورفضت شيرين عبد الوهاب وصف 2019 بعام المشاكل مؤكدة أنها كانت بالنسبة إليها "عام النجاحات"، ونفت أن تكون زلات لسانها مفتعلة من أجل تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أنها ناجحة وليست بحاجة لافتعال مواقف من أجل الشهرة.

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أضافت: أنا مش قليلة الحيلة وأي إساءة توجه لي يجب أن أرد عليها بعنف، وربنا حيحاسبني على نيتي في الآخر، وأكيد أنا مش في نيتي جرح مشاعر أي شخص على وجه الأرض لأنني مجرد شخص بسيط وأريد أن أظل على طبيعتي.

يذكر أن شيرين اعترفت بقسوة ردها على بعض النساء اللواتي انتقدنها بسبب تصريحاتها عن الرجال في حفل الرياض ووصفهن بالعوانس، ولكنها بررت موقفها بأنه كان رد فعل بعدما قمن بتدشين هاشتاق بعنوان "اخرسي يا شيرين" وهو ما اعتبرته أمرا لا يليق بها.

وقالت بعترف أن ردي كان فيه قسوة، لكن أنا انجرحت، أنا ميتقاليش اخرسي.

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