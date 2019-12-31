القضاء يرفض طلب طلاق سارة نخلة وحماتها تحتفل

رفضت محكمة الأحوال الشخصية في مصر طلب الممثلة السورية سارة نخلة الطلاق للضرر من زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود.



وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى، ليبقى أمام سارة قضية الخلع والتنازل عن كل حقوقها الشرعية من أجل الحصول على حريتها.

وكانت سارة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها التقدم بطلب خلع استباقا لقرار المحكمة، وكشفت عن معاناتها طوال العام الجاري أمام قضاء الأحوال الشخصية طلبا للطلاق من زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، الهارب من حكم بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة تبديد إيصال أمانة لصالح زوجته سارة نخلة.

Advertisements



والدة محمود الكاتبة الصحفية حنان البنبي احتفلت بقرار القضاء وعلقت على حكم رفض دعوى الطلاق عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: شكرا لرجال القضاء النزيه.. شكرا قضاة بلادي الغالية مصر".

يذكر أن أحمد عبد الله محمود تزوج من سارة نخلة في شهر يناير عام 2015، ولم تثمر زيجتهما عن أطفال، وهو من أعلن الطلاق مشيرا إلى وقوع خلافات عديدة بينهما لم يتم حلها، وقال إن الطلاق كان ضرورة إلا أنه عدل عن قراره، تاركا لسارة رفع قضية طلاق أمام المحاكم.

إقرئي أيضًا:

حصاد 2019: أجمل اللحظات الرومانسية بين الأزواج العرب

نانسي عجرم تنشر صورة لها من كواليس "ذا فويس كيدز" وتعلن موعد عرضه