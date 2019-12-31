صور: يسرا اللوزي بدون ماكياج وهكذا ردت على تعليق جارح

شاركت الممثلة يسرا اللوزي متابعيها على إنستقرام، صورة لها فور استيقاظها من النوم بعد تصوير 24 ساعة متواصلة لمسلسلها الجديد "اطمني".



وأشارت يسرا إلى أنها لم تضع مكياج أو تستخدم فلتر قبل نشر الصورة، ليأتيها تعليق من متابع جاء فيه: وشك حلو بس كبرتي بالعمر .... وفي ملامح ختايره، وعلى الفور ردت يسرا عليه قائلة: هذه سُنة الحياة يا سيدي الفاضل.



يسرا البالغة من العمر ٣٤ عاما ارادت وضع حد لنقاش عقيم، إلا أن معجبيها أكدوا انها جميلة وشابة، وأن بعض التعليقات لا معنى لها سوى تحطيم النجوم.

يذكر أن يسرا اللوزي سبق أن وصفت اللوزي السوشيال ميديا ب"الشريرة جدا" وقالت: عاملة مشاكل نفسية لناس كتير، أولًا الناس بقت مهتمة أوي بالصورة اللي بترسمها عن نفسها أكتر من إنهم يعيشوا اللحظة، غير إن كل حد بيصدّر صورة مثالية لحياته.

يبقى ان نشير الى ان يسرا تصور مسلسلها الجديد "أطمني" وهي في اشهر حملها الاولى، وقد أعلنت سابقا أنها لن تشارك في موسم دراما رمضان 2020 بسبب الحمل والولادة ورغبتها في التفرغ لرعاية مولودها الجديد.

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