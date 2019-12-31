شاهدوا الصور الأولى لعاصي الحلاني ومحمد حماقي ونانسي عجرم في "ذا فويس"

يعود المشتركون الصغار إلى الوقوف على المسرح ليستعرضوا مواهبهم الغنائية أمام المدرّبين والجمهور ضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "theVoice Kids" على MBC1، "MBCمصر"، "MBC العراق" وMBC5. وفيما تبدأ رحلة اكتشاف المواهب الصغيرة اعتباراً من مساء السبت 4 يناير 2020،يشهد الموسم الجديد تغييراً في وجوه المدربين-النجوم حيث ينضمّ إلى نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

تُستَهلّ أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس" التي تمتدّ لستة أسابيع، تليها حلقتيْن من "المواجهات"، فحلقة"مواجهة أخيرة"، ثم أخرى ختامية يُتوّج فيها أحد المشتركين الصغار بلقب الموسم الثالث، ويحْذو بذلك حَذوَ الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.

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