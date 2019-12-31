صفحة مايا دياب على “إنستجرام” ترتدي حلّة جديدة مع بداية 2020!

متابعة بتجـــــــــرد: في خطوة مفاجئة، حذفت النجمة اللبنانية مايا دياب جميع صورها من صفحتها على موقع “إنستجرام”، قبيل ساعات من حلول عام 2020.

وبعد حذفها لصورها القديمة، نشرت مايا صوراً جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “لا يفوت الأوان أبداً للبدايات الجديدة”، وتابعت: “أنا في حالة ذهنية جديدة”.

الصور التي نشرتها مايا دياب حصدت عشرات آلاف “الإعجابات” والتعليقات التي أثنى محبّوها من خلالها على إطلالتها الأنيقة.

تجدر الإشارة إلى أن مايا طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “ربع ساعة”، من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

وكانت مايا دياب قد خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.