برج خليفة.. حامل رسائل الحب من الإمارات للعالم في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برج خليفة ليس مجرد معلم سياحي من أهم معالم الإمارات، بل هو قلب الإمارات النابض بحب شعوب ودول العالم، حيث ترسل دولة الإمارات تحيات طيبات ورسائل حب وتضامن إلى ملوك ورؤساء وشعوب العالم من خلال برج خليفة على مدار العام.

واجهة البرج الأعلى عالميا تزينت واحتفلت بالعديد من المناسبات الوطنية الإماراتية والعربية، كما احتفت مرحبة بزيارات ناجحة لملوك ورؤساء لأرض الإمارات في 2019.

عربيا وعالميا زينت واجهة برج خليفة بعلم المملكة العربية السعودية احتفالا باليوم الوطني السعودي واحتفاء بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما أضاءت ألوان العلم الروسي واجهة البرج احتفالا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.



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واكتسى برج خليفة بألوان علم مصر مرتين خلال عام 2019، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات التي أُقيمت بالقاهرة تأييدًا لاستقرار الدولة المصرية واحتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.

وتجلت إنجازات دولة الاتحاد بعرض ضوئي على برج خليفة لصورة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي بالتزامن مع انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية، كما سجلت واجهة البرج بدء العد التنازلي للأحداث الأبرز عالميا إكسبو دبي 2020 مضيئة بشعاره مع عبارة "سنة لننطلق" باللغتين العربية والإنجليزية.

واحتفل برج خليفة على طريقته الخاصة بالإنجاز المرموق لإمارة الشارقة بحصولها على اللقب الثقافي الأرفع من نوعه عالميا "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب".