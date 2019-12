"لغز جريمة قتل" الأكثر شعبية على "نتفليكس" في 2019

تصدر فيلم "Murder Mystery" (لغز جريمة قتل) للنجمة جينيفر أنيسون والنجم آدم ساندلر، قائمة عروض شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، الأكثر شعبية لعام 2019.

ووفقا لموقع "مترو" البريطاني، فقد استندت "نتفليكس" في قائمتها، إلى أعداد المواطنين الأمريكيين الذين شاهدوا دقيقتين بحد أدنى من عروضها، منذ طرحها وحتى مرور 28 يوما.





وأعلنت "نتفليكس" في شهر يونيو/حزيران الماضي، أن فيلم "لغز جريمة قتل" حقق مشاهدات تجاوزت حاجز 30 مليون مشاهدة، في غضون أيام معدودة من طرحه.

وحقق الموسم الثالث من مسلسل الرعب والخيال العلمي Stranger Things (أشياء غريبة) المركز الثاني، والذي يدور حول مجموعة أطفال تجري عليهم الحكومة تجارب خارقة لتطويعهم لخدمتها.





وفي المركز الثالث، جاء فيلم "تحت الأرض 6" (Underground 6) للنجم رايان رينولدز.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم الأنيميشن العائلي The Incredibles 2 (إنكريدابلز 2).





وحل في المركز الخامس، فيلم الدراما The Irishman (الأيرلندي) للمخرج مارتن سكورسيزي، والنجمين روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

وفي المركز السادس، جاء مسلسل الفانتازيا The Witcher (ذا ويتشر) للنجم البريطاني هنري كافيل.

أما المركز السابع، فكان من نصيب فيلم Triple Frontier (تربل فرونتير) للممثل الأمريكي بن أفليك.





وفي المركز الثامن، جاء فيلم الجريمة والإثارة، Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile، للممثل الأمريكي زاك إيفرون، والذي يدور حول حياة القاتل المتسلسل الشهير تيد باندي.

وفي المركز التاسع، جاء فيلم The Umbrella Academy (أكاديمية الشمسية) الذي يدور حول مجموعة يتامى يمتلكون قوى خارقة يبحثون عن سر وفاة والدهم بالتبني الغامضة.





وحصد المركز العاشر والأخير فيلم The Highwaymen (ذا هايواي-مين) للممثلين كيفن كوسنر وودي هارلسون.

في الوقت ذاته، حصد مسلسل "ذا ويتشر" لقب المسلسل الأعلى مشاهدة في بريطانيا، متفوقا على مسلسل The Crown (التاج)، فيما جاء برنامج ريكي جيرفيه الكوميدي comedy After Life (بعد الحياة) في المركز الثاني.