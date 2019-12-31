وفاة هاري كوبفر أحد أشهر مخرجي الأوبرا في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي هاري كوبفر أحد أشهر مخرجي الأوبرا في ألمانيا، الإثنين، عن 84 عاماً في برلين.



ورحل كوبفر الذي تولى إدارة دار "كوميشه أوبر" العريقة للأوبرا في برلين بين 1981 و2002، إثر مضاعفات أصيب بها بعد صراع طويل مع المرض.

ولِد كوبفر في برلين سنة 1935، وبدأ مسيرته في ألمانيا الشرقية السابقة، إذ تولى إدارة أوبرا المسرح الوطني في فيمار ودار أوبرا دريسدن.

وفي 1978، كانت باكورة نشاطه في ألمانيا الغربية مع عرض لأحد أعمال المؤلف الموسيقي الألماني الشهير ريتشارد فاجنر في مهرجان بايرويت الشهير.

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وبعد بضع سنوات، في 1981، التحق بمسرح الأوبرا الكوميدية (كوميشه أوبر) في برلين ليتولى إدارتها على مدى أكثر من 20 عاماً أخرج خلالها ما يصل إلى 140 عملاً أوبرالياً بينها عدد كبير من مؤلفات فاجنر.

وبعد تقاعده من دار الأوبرا الكوميدية، استمر في مسيرته على الصعيد العالمي، إذ أخرج أعمالاً أوبرالية في سائر أنحاء العالم خاصة في سيدني وبرشلونة وهلسنكي.

وأخرج آخر أعماله الربيع الماضي على دار الأوبرا الكوميدية التي عاد إليها لتقديم "بورو" للمؤلف يورج فريدريش هاندل.