ماغي بوغصن لـ أمل عرفة وشكران مرتجى: "ما بصح إلا الصحيح"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية أمل عرفة إن مشكلتها مع زميلتها الفنانة شكران مرتجى ليست مشاكل حقيقية وأسمتها "مشاكل أطفال" لا تسبب قطيعة، خاصة بعد الصداقة التي تجمعهما معا.

وكانت أمل عرفة وجهت لمرتجى عتابا علنيا عبر صفحتها على "فيسبوك" مليئا بالتلميحات التي تشير إلى أن مرتجى قد اتبعت مصلحتها الشخصية في لقائها مع النجم باسم ياخور في برنامجه "أكلناها" وقالت عرفة: "العزيزة شكران مرتجى عندما طرح عليها سؤال للمقارنة بين أمل عرفة وماغي بوغصن من الناحية الفنية فضلت مرتجى تناول طبق "خبصة" حتى تداري إحراجها أمام هكذا سؤال".

وعندما سئلت أمل عرفة عما إذا كانت تجيب عن الأفضل بين شكران مرتجى وماغي بو غصن، قالت بأن شكران أفضل فنيا من ناحية القدرات الفنية، وماغي نجمة محبوبة في الوسط الفني، ورفضت التعليق على كلام بوغصن بأن شكران أفضل من أمل.

لترد الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن في حديث إذاعي: "أدعو شكران مرتجى وأمل عرفة لنجتمع سويا على طاولة عشاء واحدة، سنوات طويلة مرت وصداقتي معهن لم ولن تتغير، كل منا تحب الأخرى وحريصة عليها، ربما نخطئ في مكان ما لكن (ما بصح إلا الصحيح)".

وأضافت بوغصن: "وأقول لهن أنا أحبكن كثير، أنتن صديقاتي ومن أغلى النجمات على قلبي ويا رب الخير يجمعنا دائما".

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وأكدت ماغي بوغصن: "أنا بحالة صلح مع الجميع اليوم، ليس هناك أي خلاف بيني وبين أي شخص من الوسط الفني في لبنان والوطن العربي، كل سوء تفاهم كان موجودا سابقا انتهى الحمد لله، ونويت أن أنهي أي خلاف مقبل من خلال الاتصال المباشر والحوار المباشر مع الطرف الأخر دون وجود أي واسطة لذلك".

وعن الفنانين الذين وقفوا إلى جانبها في العارض الصحي، قالت بوغصن: "عدد كبير جدا من الفنانين وقفوا إلى جانبي في أزمتي الصحية، أذكر منهم النجمة شكران مرتجى التي أتت من سورية خصيصا لتدعمني وتبقى معي في بيتي، وأيضا المخرجة رشا شربتجي التي غمرتني بمحبة من المستحيل أن أنساها، كل فناني بلدي دعموني ووقفوا إلى جانبي والكل يعرف امتناني لدعمه ومحبته، ومن كثرة الاهتمام لم أشعر بغياب من غابوا أو ابتعدوا عني".

وقالت ماغي إن عام 2019 كانت من أصعب سنوات حياتها: "نجحت ربما على الصعيد المهني والعائلي، إنما خلقت من جديد وكتبت لي حياة جديدة رغم الوجع والصعوبات والألم الذي عشته، لا أتمنى أن تمر سنة كهذه على أي شخص، كان الحمل ثقيلا على أكتافي لكنني تغلبت عليه بالصبر، ولكل من يمر بحالة تشبه حالتي أو أي ظرف صحي صعب أتمنى لك الطمأنينة والسلام وراحة البال".

وعن عملها القادم قالت الفنانة اللبنانية: "غبت عن 2019 سينمائيا بسبب ظرفي الصحي، وبإذن الله سنقدم سينما في العام المقبل، أما تلفزيونيا فأيام قليلة تفصل شركة الإنتاج عن الإعلان عن عملنا المقبل لرمضان 2019، كل ما يمكنني التصريح عنه هو أن العمل سيجمعني مع العديد من النجوم السوريين وأنا سعيدة جدا بذلك".