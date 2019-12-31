فلوكس يحتفل برأس السنة أمام الكعبة

احتفل الفنان أحمد فلوكس بـ ليلة رأس السنة بشكل مختلف، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك" صورا له أمام الكعبة أثناء أدائه للعمرة. وظهر فلوكس بملابس الإحرام، وعلق على الصور قائلا: "الحمد لله". يذكر أن فيلم "الممر" آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، الذى شارك فى بطولته مع أحمد عز، أحمد صلاح حسنى، إياد نصار، أحمد فلوكس، ومحمد فراج، وإخراج شريف عرفة. Advertisements قد يهمك ايضاً: فلوكس يُواجه هجومًا بسبب "الممر" فلوكس يلتقي حلا شيحة مع أبنائها ويثير الجدل عبر "إنستغرام"

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