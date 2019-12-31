تامر حسني يحيي حفلاً غنائياً في أبو ظبي الثلاثاء

يحيي اليوم الثلاثاء، الفنان تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا في أبو ظبى بحضور عدد كبير من الجاليات العربية. ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسينى ليه، لولاك حبيبى، كفاياك أعذار، يا مالى عينى"، بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك". قد يهمك ايضاً: أغنية تامر حسنى الجديدة تحقق 12 مليون مشاهدة إيرادات فيلم "الفلوس" لتامر حسني في ثالث يوم عرض

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