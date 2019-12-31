تعرف على إيرادات فيلم “الفلوس” لتامر حسني في سادس أيام عرضه

تصدر فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسني، إيرادات الأفلام أمس، وذلك بعدما حقق في أول أيام عرضه مليون و702 ألف و6 جنيهات، ليقترب من تحقيق الـ2 مليون في نهاية اليوم، فيما حقق في يومه الثاني إيردات تخطت الـ2 مليون، حيث حقق 2 مليون و100 ألف و151 جنيهًا.

فيما حقق الفيلم أمس في ليلته السادسة مليون و16ألف و450 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به فتاة جميلة ثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والتي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم “الفلوس”من بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، ومحمد سلام، والراقصة جوهرة، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، ومي عز الدين، وعلي ربيع، وويزو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

واحتفل تامر حسني بالعرض الخاص للفيلم، يوم الثلاثاء الماضي، بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال العمل وعدد من أصدقائه، وهم عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، زينة، علي ربيع، حسام الحسيني، أمير طعيمة، محمد عبد المعطي، سعيد الماروق، الراقصة جوهرة.

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