راغب علامة ضيف صاحبة السعادة احتفالا ًبالعام الجديد 2020

القاهرة – لايف ستايل
أعلن النجم اللبناني راغب علامة ، أنه سيحل ضيفًا مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، على قناة DMC.
من المقرر أن يتحدث راغب علامة، عن مشواره الفني، والنجاحات التي حققها طوال مشواره، وعن أعماله الجديدة في 2020.
يغني راغب، باقة من ألمع أغانيه الشهيرة التي حازت على إعجاب الجمهور.
وبالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى والحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، وخلال الأيام القادمة سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
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