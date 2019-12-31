علا رشدى وأصدقاءها يودعون 2019 على طريقتهم الخاصة ف

اعتادت الفنانة علا رشدى على التفاعل مع الجمهور، ونشر الصور والفيديوهات و"البوستات"، على مواقع التواصل الاجتماعى ولكن بطريقتها الخاصة، وليس بالطريقة الكلاسيكية المباشرة، حيث تتمتع بحس كوميدى ساخر، الأمر الذى جعل محتوى ومضمون ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى له نفس الطابع الفكاهى.

علا نشرت فيديو لتوديع عام 2019، مع مجموعة من صديقاتها، حيث ظهرن وهن يرقص على أغنية jingle bells الشهيرة، والمرتبطة برأس السنة، وبعد مجموعة من الحركات الراقصة، يتحولن جميعا إلى الرقص الشعبى، ليظهر أطفالهن، ويشاركهن فى الرقص.

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