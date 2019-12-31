القاهرة – لايف ستايل
اعتادت الفنانة علا رشدى على التفاعل مع الجمهور، ونشر الصور والفيديوهات و"البوستات"، على مواقع التواصل الاجتماعى ولكن بطريقتها الخاصة، وليس بالطريقة الكلاسيكية المباشرة، حيث تتمتع بحس كوميدى ساخر، الأمر الذى جعل محتوى ومضمون ما تنشره على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى له نفس الطابع الفكاهى.
علا نشرت فيديو لتوديع عام 2019، مع مجموعة من صديقاتها، حيث ظهرن وهن يرقص على أغنية jingle bells الشهيرة، والمرتبطة برأس السنة، وبعد مجموعة من الحركات الراقصة، يتحولن جميعا إلى الرقص الشعبى، ليظهر أطفالهن، ويشاركهن فى الرقص.
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كانت هذه تفاصيل خبر علا رشدى وأصدقاءها يودعون 2019 على طريقتهم الخاصة ف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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