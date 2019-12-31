أحمد السقا يهنئ تامر حسني بعد عرض فيلم "الفلوس"

هنأ النجم أحمد السقا، صديقه النجم تامر حسني، بطل فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليا بالسينمات. وكتب "السقا" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مبروك يا صاحبي وحبيبي تامر حسني، الفيلم فيه شغل ومجهود كبير ومختلف، ومكسر الدنيا، ومبروك لكل صناع الفيلم". فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق. Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد السقا وظافر العابدين من كواليس العنكبوت أحمد السقا وجوهرة ومي عز الدين ضيوف شرف فيلم "الفلوس"

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