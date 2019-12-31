ويزو تودع 2019 بطريقة كوميدية

القاهرة – لايف ستايل ودعت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، عام 2019، بصورة لها نشرتها عبر حسابها بموقع "انستجرام". وعلقت "ويزو"، على الصورة قائلة: "عام جديد ملئ بالخيرات والتفاؤل وتحقيق الاحلام 2020 يارب الخير كله الملكة ويزوبيث السكندر، ملكة الوازاويز ". واختمت ويزو آخر عروض "مسرح مصر"، في بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد 7 سنوات من العرض. Advertisements "مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو، وآخرون. قد يهمك ايضاً: الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" ترزق بطفلها الأول الفنانة دينا محسن تشارك في بطولة فيلم "محمد حسين"

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