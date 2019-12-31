«بلاك تيما» يُحيي حفل رأس السنة في أسوان

يُحيي فريق «بلاك تيما»، حفل رأس العام الجديد بأسوان، اليوم، ويقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة، منها «بحار»، و«بابا شجيني»، و«إيه يعني»، و«زحمة».

واحتفل الفريق الصيف الماضي بمرور 15 عامًا على تأسيسه، حيث انطلق في أغسطس عام 2004، كما حصدوا عدد من الجوائز أبرزها «الميما» كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة «أخبار اليوم» كأحسن فريق بمصر، كما ترشح لعدد من الجوائز العالمية مثل «وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد».

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