يُحيي فريق «بلاك تيما»، حفل رأس العام الجديد بأسوان، اليوم، ويقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة، منها «بحار»، و«بابا شجيني»، و«إيه يعني»، و«زحمة».
واحتفل الفريق الصيف الماضي بمرور 15 عامًا على تأسيسه، حيث انطلق في أغسطس عام 2004، كما حصدوا عدد من الجوائز أبرزها «الميما» كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة «أخبار اليوم» كأحسن فريق بمصر، كما ترشح لعدد من الجوائز العالمية مثل «وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد».
قد يهمك ايضاً:
بلاك تيما يحتفل بعيد الأضحى في ساقية الصاوي
"بلاك تيما" يستعد لطرح ألبومهم الجديد "لون الكاكاو" في عيد الفطر
كانت هذه تفاصيل خبر «بلاك تيما» يُحيي حفل رأس السنة في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.