عمرو دياب يحيي حفل رأس السنة بخليج «أبوسومة»

تشهد منطقة المارينا بخليج «أبوسومة» جنوب الغردقة، مساء الثلاثاء، الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان عمرو دياب بمناسبة ليلة رأس السنة. يذكر أن الفنان عمرو دياب رفض عدة حفلات لإحياء ليلة رأس السنة الجديدة خارج مصر. قد يهمك ايضاً: عمرو دياب يكشف تفاصيل حفله القادم في السعودية عمرو دياب يقدم توزيعا جديدا لـ "يوم تلات" في حفله بالرياض

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