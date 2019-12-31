عاصي الحلاني وحماقي ينضمان إلى نانسي عجرم في «the Voice Kids»

يعود المشتركون الصغار إلى الوقوف على المسرح ليستعرضوا مواهبهم الغنائية أمام المدربين والجمهور ضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "theVoice Kids" على "MBC مصر".

وفيما تبدأ رحلة اكتشاف المواهب الصغيرة بدءا من مساء السبت 4 يناير 2020، يشهد الموسم الجديد تغييرا في وجوه المدربين النجوم حيث ينضم إلى نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني و محمد حماقي .

تبدأ أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس" التي تمتد ستة أسابيع، تليها حلقتان من "المواجهات"، فحلقة "مواجهة أخيرة"، ثم أخرى ختامية يتوج فيها أحد المشتركين الصغار بلقب الموسم الثالث، ويحذو بذلك حذو الفائزين بالموسمين الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة أبيض من المغرب.

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