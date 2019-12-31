شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالات ليلة رأس السنة.. نانسي عجرم تتألق فى حفلها بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلها بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي، ضمن حفلات رأس السنة، بأغنية "بتفكر فى إيه" ثم قدمت "بدنا نولع الجو" و"الدنيا حلوة" و"شو واثق بحاله"، وغيرها من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور الذى حضر من مختلف الجنسيات، ومن المنتظر أن يحيى النجم تامر حسني الفقرة الثانية من الحفل على نفس المسرح، والحفل قدمه المذيع المصرى محمد عويسى وكريستين. ومن المقرر أن يحيى نجم الجرامى برونو مارس حفله فى أبوظبى اليوم الثلاثاء وهو الحائز على جائزة الجرامى 11 مرة، وأهم الجوائز العالمية للموسيقى، وتعد هذه المرة الثانية فقط التى يؤدى فيها النجم العالمي، والذى يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلاً له فى دولة الإمارات منذ آخر حفل أقامه فى دبى عام 2013، ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، حيث قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة مثل "جرينيد" و"لوكد أوت أو هيفن" و"أبتاون فانك" و"24 كارات ماجيك". وأحيت نانسى عجرم مؤخراً حفلا غنائياً كبيراً ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، يوم 17 ديسمبر فى مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفوري، حيث أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور وأطلت فى الحفل بفستان أحمر خطفت به الأضواء.



نانسى عجرم فى حفلها بابو ظبى

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النجم تامر حسنى عرض له مؤخرا فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، والفيلم قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

وكانت أبوظبي قد نظمت عدد من الفعاليات العالمية خلال عام 2019، شملت هذه الفعاليات الجديدة أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي تضمن مباراة الـUFC الشهيرة بين بطل القتال غير المهزوم حبيب نورمحمدوف وداستن بورير، كما أقيمت أول نسخة من أسبوع أبوظبي للعائلة والتي شهدت أول مرة يقام فيها حفل جوائز الأطفال من نيكلودين في الشرق الأوسط والذي تبعه عرض بيبي شارك الشهير، كما استضافت أبوظبي أول نسخة من أسبوع أبوظبي للسباق والذي تضمن فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان فن أبوظبي واختتم بجائزة الاتحاد الكبرى للفورملا 1، الحدث الختامي لموسم 2019 للفورمولا 1 إضافة إلي عالم ورنربراذرز والطيران الداخلي الحر.