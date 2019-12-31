شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إحسان القلعاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر الذكرى الـ 11 لوفاة الفنانة إحسان القلعاوى التى رحلت عن عالمنا فى عام 2018 فى أمريكا ودفنت بمقابر المسلمين هناك، تاركة العديد من الأعمال المميزة التى شاركت فيها سواء على مستوى المسرح أو الإذاعة أو الدراما التليفزيونية والسينما، حيث اشتهرت القلعاوى بتقديم أدوار الأم بمختلف أشكالها من القوية والقاسية إلى المقهورة والتي تعانى من ظروف المعيشة مع أولادها.



احسان القلعاوى

إحسان القلعاوى عاشت فى أسرة فنية، فهى ابنة الفنان عبد الحليم القلعاوى الذي شاركت فى العديد من الأعمال الفنية خلال فترة الأربعينيات والخمسييات، وشقيقة الفنان الراحل محمود القلعاوى، كما كانت متزوجة من السيناريست محمد أبو يوسف وأنجبت منه 3 بنات هن مايسة وايناس ومنال، رسخت فيهم أن العلم هو سلاحهن ولذلك مايسة وصلت لأن تكون نائب رئيس جامعة أوشن كونتي في نيوجيرسي الأمريكية، وإيناس استاذة إعلام بجامعة القاهرة ومنال معها ماجيستير تربية فى أمريكا وتحديدًا ولاية أوهايو.



الفنانة احسان القلعاوى

وتحدثت ابنتها إيناس فى أحد البرامج التليفزيونية، بأن بناته إحسان القلعاوى اكتشفوا مرضها بالصدفة بعد إجرائها تحاليل، خاصة أنها كانت تتحامل على نفسها وتواصل عملها طوال الوقت، مضيفة أنها دخلت المستشفى بمصر وبعدها سافرت إلى أمريكا لابنتها لتلقى العلاج هناك ومكثت 6 أشهر فقط ورحلت هناك، لافتة إلى أن فى فترة مرضها كان الدكتور أشرف زكى دائم التواصل معها للاطمئنان عليها وأيضًا الفنانة رجاء الجداوى وكريمة مختار كذلك.

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وفى برنامج آخر حلت فيه ابنتها الثانية مايسة وتحدثت عن الجانب الإنساني لوالدتها إحسان القلعاوى حيث أكدت أنها أم قوية وتمتلك حنية كبيرة فى نفس الوقت وربت بناتها على أن العلن هو سلاح أى حد منهن، موضحة أن بناتها كن بالنسبة لها كنز لأنها لم يكن لها سوى شقيق واحد وهو الفنان الراحل محمود القلعاوى مضيفة أنها مثلما تربت فى جو وبيئة التعليم فيها هو أهم شىء وأن العمل عبادة.

إحسان القلعاوى، حاصلة على ليسانس آداب لغة فرنسية ثم تخرجت فى معهد الفنون المسرحية وبدأت مشوارها الإذاعى فى الخمسينات من القرن الماضى، عملت فى الإذاعة والسينما، وفى السنوات الأخيرة تفرغت لعملها فى التلفزيون، وقد ساعدتها ملامحها، وبدانتها على تجسيد أدوار الزوجة غير المرغوب فيها، مثل دورها فى "السمان والخريف"، ومع تقدم العمر عملت فى دور الأم الصلبة، أو الحماة القاسية، وقد تم تكريمها من التلفزيون المصرى عن دورها فى مسلسل "هارب من الأيام".



احسان القلعاوى

كانت بدايتها من خلال ميكروفون الإذاعة، حيث عرفت بشخصية "خالتى بمبة" من خلال برنامج "ربات البيوت"، كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية الإذاعية نذكر منها دور زنوبة فى مسلسل "عودة الروح" من إخراج حسين كمال و"شخصية عزيزة" فى المسلسل الإذاعى الشهير "عائلة مرزوق أفندى" ومسلسل "ترويض الشرسة".

كما كان لإحسان القلعاوى بصمة فى الدراما التلفزيونية من بينها مسلسل "قضية نسب" مع الفنانة عبلة كامل وإخراج مدحت السباعى، و كان آخر أعمالها مسلسل "هيما أيام الضحك والدموع"، أما عن أفلامها السينمائية فلقد قدمت العديد من الأدوار منها "على سبايسى" ، "ليلة سقوط بغداد"، "رحلة مشبوهة" ، "شوادر" ، "انتحار مدرس ثانوى"، "الوحوش الصغيرة"، "لست قاتلاُ".