لو مش معاك فلوس وعاوز تسهر فى رأس السنة روح مسرح الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل البيت الفنى للمسرح بالعام الجديد مع جمهوره بـ 4 عروض مسرحية مساء اليوم، حيث يقدم عرض "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي في تمام الثامنة مساء على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، بينما يقدم بالقاهرة عروض "رسائل العشاق" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي في تمام الثامنة مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، ويعرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساء، و"البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح ملك برمسيس.

مسرحية "المتفائل" من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.



مسرحية المتفائل

مسرحية "ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

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مسرحية ظل الحكايات

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبد لله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم، والعرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.



مسرحية رسائل العشاق

مسرحية "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسى مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبد الرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبد الحميد، محمد خلف، عبد البارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة، وتدور أحداث العرض المسرحى "البخيل" فى إطار كوميدى عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى، واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.