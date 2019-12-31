صورة| ياسمين صبري رفقة شقيقها.. هل يشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود"، صورة للفنانة ياسمين صبري، رفقة شقيقها. وكتب الحساب في تعليقه على الصورة: "ياسمين صبري برفقة شقيقها عمر". وتخوض ياسمين صبري البطولة المطلقة للمرة الثانية في عالم الدراما التلفزيونية بمسلسل "فرصة ثانية" بعد مشاركتها العام الماضي من خلال مسلسل "حكايتي". مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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