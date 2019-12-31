صور| طرح بوسترات مسلسل "بخط الإيد" لأحمد رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طرحت شركة سينرجي "تامر مرسي"البوستر الجماعي والبوسترات المنفردة لمسلسل "بخط الإيد" للفنان أحمد رزق، والمقرر عرضه على قناة "DMC" بدءا من يوم 4 يناير المقبل، في الساعة الثامنة.

وكشف البرومو، الذي تم عرضه أمس، مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه.

والمسلسل من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين