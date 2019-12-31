"نفقة وهروب ونصيحة للبنات".. سارة نخلة تكشف تطورات أزمتها الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة السورية، سارة نخلة، عبر منشور لها من خلال حسابها بـ"فيس بوك"، تطورات قضيتها مع زوجها أحمد عبدالله محمود، ووجهت خلاله الشكر للقضاء المصري، وذلك بعدما قضت محكمة الأسرة بنفقة زوجية من الفنان أحمد عبدالله محمود، بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا، حسب قولها.

وقالت "سارة": "يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه،️ دا بس عشان اللي يحاول يمرمط وحدة ويسيبها متعلقة على ذمته وسنتين ونص ما صرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها، دا غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش عايز يرجعها، و دا غير أنه هربان طبعا".

وتابعت: "أرجوكم يا بنات ما تتنازليش عن حقوقك وما تتكسفيش تطلبي حقك، عشان اللي كلوا حقنا ما اتكسفوش وهم بياكلوه، وبعد إذنكم مش عايزين كلام من بتاع العشرة يا سارة والعيش والملح، عشان شبعنا كلام من بدري تعالوا عيشوا مكاني".

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واستطردت: "انزلوا جلسة من جلسات محكمة الأسرة، في عز الحر في رمضان وأنا عندي تصوير وعايزة الحق المحكمة والحق أكل عيشي وهو عايش حياته عادي، وبيتوعدلي هو وأمه وكل شوية يعملولي قواضي جديدة واطلع براءة منها، جربوا تعيشوا مكاني بعدين اتكلموا".

وتزوجت سارة نخلة من الفنان أحمد عبدالله محمود، في عام 2015، ودخلت في خلافات معه منذ عام ونصف تقريبا، وشهدت ساحات المحاكم أكثر من قضية بين الطرفين أبرزها اعتداء وسرقة وطلاق ونفقة وخلع.