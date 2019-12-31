بصورة من العمرة.. علي ربيع يهنئ جمهوره بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان علي ربيع عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له خلال أدائه العمرة.

وكتب ربيع: "مفيش صورة أحلي من كده، أقولكم بيها سنة جديدة سعيدة إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير وعلى كل الشعوب".

وبدأ علي ربيع تصوير دوره في فيلم "الخطة العامية"، من بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.