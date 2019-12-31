مصدر بـ"الموسيقيين" يكشف حقيقة تدخل هاني شاكر لمنع حمو بيكا من الظهور في "النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفت نقابة المهن الموسيقية تدخلها لمنع مغني المهرجانات حمو بيكا من الظهور بأحد برامج قناة النهار في ليلة رأس السنة، مؤكدة أنها لا تمنع أحد من الظهور أو الغناء، ودورها يختص ققط بإصدار تصاريح الغناء بالحفلات، حسبما ذكرت مصادر بها.

وقالت مصادر بالنقابة لـ"الخليج 365": "نحن لا نملك أن نمنع أحد من الغناء، ومسألة الظهور بالبرامج تخص القناة وحدها، ونتدخل فقط عند طلب التصريح بالغناء لحفل بأحد الأماكن، ونوضح إن كان عضوا في النقابة أم لا، وهل لديه تصريح أو لا؟ والقانون هو الفيصل والحكم".

وعن الفيديو الذي نشره حمو بيكا، أوضحت المصادر نفسها: "لم ولن نرد عليه، مثلما فعلنا من قبل بخصوص الادعاء الكاذب بأن النقابة تدخلت لمنع حفل له بالأردن، وهو ما تم نفيه من قبل نقابة الفنانيين بالإردن".

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وكنا بيكا قد نشر، اليوم، مقطع فيديو، ووجه عبره رسالة لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، واتهم فيه هاني شاكر بمنعه من الظهور على قناة النهار، ليلة رأس السنة، بأحد برامج القناة.

وقال "بيكا" في مقطع فيديو بثه اليوم: "بوجه رسالة لنقابة الموسيقيين، إنتم عايزين مني إيه، إنتم دمرتوني، فيه ناس مفيش معاها ورق وشغالة، وناس زيي بتغني مهرجانات وشغالة وبتدوهم تصاريح".

وتابع: "بمناسبة السنة الجديدة، قررت قناة النهار استضافتي لكن النقابة منعت ظهوري على القناة، وفوجئت بأوكا وأورتيجا وشاكوش سيظهروان على إحدى القنوات، وهذا يعني أن الأمر شخصي بيني وبين النقابة".