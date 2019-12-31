كنزي عمرو دياب تنشر صورة جديدة.. والجمهور:happy new year

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"انستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية إذ ارتدت "مايوه" وهوت شورت باللون الأسود، في مركب بوسط البحر الأحمر.

وبمجرد نشرها الصورة انهالت عليها التعليقات التي تهنئها بالعام الجديد :"happy new year"

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وتتواجد كنزي في مصر مع والدتها السعودية زينة عاشور، ولم تنشر كنزي أي صور برفقة والدها خلال فترة وجودهما بالقاهرة أو الجونة.

ويستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل يوم 8 يناير المقبل بالمملكة العربية السعودية.