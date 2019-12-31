فيديو.. جاستن بيبر يطرح برومو Yummy

طرح الفنان العالمي جاستن بيبر برومو كليب Yummy، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ومن المقرر أن يطرح بيبر كليب YUMMY، يوم الجمعة الموفق 3 من شهر يناير المقبل.

ويستعد جاستن لطرح ألبومه الجديد، قريبًا، وذلك أثناء جولته الغنائية التي ستبدأ في مطلع صيف 2020، من يوم الخميس الموافق 14 من شهر مايو 2020 المقبل، وتستمر على مدار 4 أشهر

حتي يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر 2020 المقبل.

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يذكر أن الفنان العالمي جاستن بيبر طرح سابقًا ألبوم بعنوان Purpose، وضم الألبوم 13 أغنية من بينهم: sorry، company، love your self، Where Are Ü Now ،What Do You Mean.