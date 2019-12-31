فيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه عيون الشوق

طرح النجم حسين الجسمي أحدث أغانيه بعنوان عيون الشوق، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية عيون الشوق من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل. Advertisements يذكر أن النجم حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان تساوي الكل، وهي من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كامل، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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