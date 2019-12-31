فيديو.. حمادة هلال يكشف موعد طرح أغنية اه لالا

طرح الفنان حمادة هلال برومو كليب اه لا لا، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ومن المقرر طرح الكليب الليلة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل. تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل. Advertisements يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب بعنوان أشرب شاي، وهو من إخراج أحمد اشرف، والأغنية من كلمات أوكا، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، كما كسر الكليب حاجز الـ 51 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. أشرب شاي، وهو من إخراج أحمد اشرف، والأغنية من كلمات أوكا، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، كما كسر الكليب حاجز الـ 51 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع

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