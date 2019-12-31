في 2019.. مسلسلات موازية عُرضت خارج المواسم وحققت نجاحات مذهلة

نجحت محاولات بعض المسلسلات فى خلق موسم عرض جديد بعيدًا عن مواسم الدرامية وخاصة الموسم الرمضاني، والذي شهد أكثر من 25 عملًا فنيًا.

وشهد الموسم الموازي نجاحًا باهرًا للعديد من الدرامية التى حظيت بنسب مشاهدة كبيرة، حيث حرص صناع الدراما على إنتاج مسلسلات حصرية خارج المواسم وخاصة الموسم الرمضاني، استطاعت أن تجذب المعلنين لضخ إعلاناتهم عبر القنوات الفضائية، الأمر الذى فسره عدد من نقاد السينما، بخلق مواسم موازية تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور، مثلما يحدث فى الشهر الكريم.

ويمكن أن تمثل الفترة الراهنة بداية حقيقية لانطلاق مواسم موازية لرمضان، خصوصًا أن عدد من المسلسلات المهمة كانت قد خرجت من السباق الرمضان الرمضاني.

ونجح مسلسل ممالك النار، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج بيتر ويبر، وبطولة كل من خالد النبوي، محمود نصر، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، رشيد عساف، كندة حنا، سعد مينا، رامز الأسود، سهير عمارة، خالد نجم، محمد حاتم، خالد كمال، علي صطوف، ياسين بن قمرة، شادي الصفدي، مروان أبو شاهين، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، خالد حمام، يزن السيد، يارا قاسم، الأسعد الجموسي، منى واصف، رفيق علي أحمد، فتحي الهداوي، حسن عويتي، ديمة قندلفت، جواد الشكرجي، عاكف نجم، نجاح سفكوني، زيناتي قدسية، نادين تحسين بيك، رنا شميس، حلا رجب، حسام الصباح، معز القديري، علاء قاسم، علاء الزعبي، شادلي عرفاوي، زياد التواتي، فادي إبراهيم، بهاء ثروت، علي بنور، نجلاء بن عبدالله، فرزدق ديوب، بشار أبو عاصي، ميخائيل صليبي، قصي الشوفي، معتز هشام، إدريس الخروبي، ريمي سرميني، يحيى بيازي، مصطفى سعد الدين، يامن فيومي، محمود جمعة، شادي جان، الطارق قهوجي، ربيع جان، محمود حافظ، فتحي العكاري، عبد القادر بن سعيد، بحري الرحالي، محمد السيّاري، فتحي المسلماني، علي الخميري، أنور العياشي، بشير الغرياني، حمد قريع، ناجي حسونة، محمد اليانقي، لطفي التركي، أنس العبيدي، محمد علي الدريدي، رزقي العوني، سماح السنكري، منى التلمودي، أسامة كشكار، منير عماري، إسكندر طرودي، خالد الخانقي، مراد بن نافلة، نصيب البرهومي، فاطمة الحسناوي، عمارة المليتي، رحاب يوسفي، خلود الجليدي، حمادي المعروفي، إلياس مساعد، خالد هويسة، لطفي الناجح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

وجاء في المركز الثاني مسلسل بلا دليل، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وبطولة كل من درة، خالد سليم، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، حازم سمير، أشرف زكي، عمر الشناوي، إسلام جمال، مها نصار، ديانا هشام، محمد لطفي شاهين، محمد أحمد ماهر، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، هاجر الشرنوبي، شادي جميل، عبير منير، نيرة عارف، شيرين عرفة، أحمد عبدالله محمود، حبيبة الخميسي، نهال الرملي، سمر علام، محمد طلبة، إيهاب ناصر، مروة جمال، مصطفى داغر، مريم أشرف، ريماس يونس، يوسف أشرف مصيلحي، سيف الدين محمد، نورين أشرف، ليلة عدنان، زينة محمد هاشم، تسنيم هاني، فراس سعيد، أشرف مصيلحي، صلاح الحسيني، طلعت الشريف، شريف عواد، محمد شيرين، لبنى عزت، بوسي الشامي، عمرو أسامة، محمد مكاوي، نائل مجدي، هشام الشويحي، محمد فرج، عمرو عثمان، إسلام حسن، أحمد أيمن، نهى الليثي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض الدرامي والأكشن، حول جريمة قتل تقع أثناء حفل في فيلا رجل أعمال كبير، وتكون هناك عازفة آلة هارب، وهي زوجة عمر بركات، لتضرب بعد ذلك الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا عقب، بسبب تلك الجريمة، ويحقق في تلك القضية ضابط الشرطة المقدم رامز الكردي، وتشمل الحبكة الدرامية بنت غنية وبسيطة من نفس العائلة، ولكنها تعاني من مشكلات نفسية من ناحية والدها وترغب في أن تعيش حياة الناس البسطاء ولا تريد الحياة المرفهة، لتشمل الأحداث العديد من الدراما المشوقة للمشاهد، حتى يظهر القاتل الحقيقي ويكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

وحقق مسلسل بحر نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقته الأولى، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة كل من ماجد المصري،

دياب، حنان سليمان، حسني شتا، آدم المصري، عبدالرحمن أبو زهرة، مريهان مجدي، ثراء جبيل، سعيد الصالح، نورهان، سلوى عثمان، أحمد كشك، محمد علي رزق، أحلام الجريتلي، محمود جمعة، فوزية،

مريم سعيد صالح، أشرف زكي، منة عرفة، سناء شافع، علياء عساف، رانيا فتح الله، هشام الشاذلي، أحمد كامل، إبراهيم السمان، ندى بهجت، أحمد كرارة، مروة الأزلي، أحمد صيام، شريف رواش، مجدي حنفي، ماجد أباظة، منة الله عادل، عصام الغنام، ممدوح السمان، هاني التابعي، ميرنا نور الدين، تامر محسن، خالد لومه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية، حيث تقع مشاكل بين عائلتي بحر، والضو، بالإضافة إلى العديد من الصراعات التي تقع بينهما.

بينما أخذ مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث نصيب من النجاح الرائع، والذي حققه منذ حلقته الأولى، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من هاني عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبري، ملك قورة، توني ماهر، مؤمن نور، هنا شيحة، ميرهان حسين، مراد مكرم، طارق صبري، ميرنا نور الدين، منة بدر، ندى عادل، باهر النويهي، نسرين أمين، مروة انور، سامح الصريطي، شريف سلامة، إيمان العاصي، مصطفى حشيش، حجاج عبدالعظيم، دياب، نور قطامش، مصطفى درويش، أحمد هلال، سارة نخلة، إبراهيم ظريف، محمد عبدالمعطي، هاجر أحمد، أيمن عزب، سلوى محمد علي، إنجي خطاب، مصطفى منصور، عبير منير، محمد يونس، محمد يسري، هدى المفتي، دنيا عبدالعزيز، محمود حجازي، محمد الشرنوبي، هبة عبدالغني، ألفت عمر، مي فخري، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، أحمد علي، تامر سمير، تيسير عبدالعزيز، إيناس مكي، سلوى عثمان، محسن صبري، عمر زهران، كريم صبحي، لبنى عبدالعزيز، نورهان منصور، أميرة الشريف، رانيا محمود ياسين، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، جميل برسوم، كريم الحسيني، محمد عادل، أحمد رفعت، عزت زين، خالد عبدالسلام، سيد الأباصيري، هالة هاشم، كريم عبدالخالق، نورا حبيب، وفاء سالم، نانسي صلاح، عبدالرحيم حسن، شيماء الشريف، سناء شافع، محمد سلامة، سهر الصايغ، رانيا منصور، كريم قاسم، صبا الرافعي، تامر علي، شاهندا علي، منة سماحة، إيمان مسامح، مروة الأزلي، نبيل عيسى، مدحت تيخا.

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وتدور أحداث المسلسل حول حلقات منفصلة، حيث يتناول قصص مختلفة، تتكون كل قصة من 5 حلقات، وتناقش قضايا المرأة المختلفة في المجتمع والزواج والعمل.

بينما حقق مسلسل حواديت الشانزليزيه، نجاحًا عظيمًا في متصف حلقاته، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، سارة عادل، إدوارد، فريدة سيف النصر، عايدة رياض، ناجي سعد، عارفة عبدالرسول، أشرف زكي، ليلى عز العرب، عمر الشناوي، أحمد جمال سعيد، عفاف رشاد، مريم أمين، منير مكرم، محمد ناصر، ميرا دياب، محمد عبدالحافظ، دانا حمدان، عزوز عادل، جينا سليم، رباب ممتاز، منة جلال، لمياء كرم، علي الشامل، هاجر الشرنوبي، ندى عادل، مارتينا عادل، أحمد عبدالله، هدى الإتربي، شيماء الصياد، شادي جميل، يوسف حافظ، فادي خفاجة، هشام الشاذلي، لاشينة لاشين، خالد محروس، هالة سرور، محمود بشير، مونيكا ألفونس، فيرونيكا جاويش، فرح كمال، محمد الشوربجين علي مدكور، هادي خفاجة، أحمد شاهين، سمر متولي، علاء حماد، أحمد النبوي، بيتر أشرف، عاصم سامي، عبدالسلام الدهشان، خالد مصري، همس رامي نبيل، آدم رامي نبيل، سلمى أيمن، روينة عادل، سيرين عبدالنور، مازن عبدالصادق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي خلال حقبة الخمسينات، من خلال عدة قصص متشابكة وفرعية، حيث تقع جريمة قتل داخل تياترو، وتبدأ الشرطة في البحث عن القاتل، وتتوالى الأحداث.

وحقق مسلسل شبر مية نسبة مشاهدة جيدة، والمسلسل من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت، وبطولة كل من أحمد صلاح السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق،

إيناس كامل، نهى عابدين، محمد جمعة، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، محمد أبو داوود، حنان سليمان، إسماعيل شرف، رنا رئيس، هنا زهران، آدم التهامي، ريم عبدالقادر، سامي مغاوري، رشا بن معاوية، عبدالرحيم حسن، سعيد صديق، محمود عزت، عماد الطيب، سمر متولي، بسنت صيام، عبدالسلام الدهشان، عبير فاروق، محمود عامر، أحمد خالد، أحمد ثابت، أمجد الحجار، نهى عادل، مختار الجوهري، سارة مجدي، لطفي لبيب، إنعام سالوسة، عبدالمنعم المرصفي، امنية اسامة، سمير حكيم، محمد أبو الفتوح، شريف ليلة، نجلاء شعير، ليلى الشيخ، رنا خطاب، محمد عقيل، محمود البرعي.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية، حيث يسعى الأب لقضاء فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقيم العلاقة، بينما يحاول على جانب آخر رعاية ابنه زياد.

وفي مطلع عام 2019 حقق مسلسل قيد عائلي، نجاحًا مذهلًا، والذي أكمل باقية حلقاته السابقة منذ عرضها في العام الماضي، حيث حاز على نسب مشاهدات عالية، بالإضافة إلى تداول مشاهده عبر مواقع السوشيال ميديا، والتي نالت على إعجاب الجمهور، ومسلسل قيد عائلي من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.

تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، والمقرر أن يبدأ الصراع من جديد في الجزء الثاني، لما انتهى إليه في الجزء الأول.

وبعد طول انتظار ظهر مسلسل الضاهر إلى النور، وهو ما جعله يأخذ نسب مشاهدات عالية، كما نال على إعجاب الكثيريين، والين طال انتظارهم لعرض المسلسل، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، وبطولة كل من محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف، مادلين طبر، سميرة محسن، كريم كوجاك، أحمد التهامي، إنجي شرف، أميرة هاني، صبري عبدالمنعم، إيمان حمدي، كريم الحسيني، محمد متولي، ياسين هاني، رانيا الخطيب، صوفيا ياسين، عمرو الزعيم، علاء مرسي، نيفين محمد، مريم سعيد صالح، أحمد عبدالعزيز، علاء زينهم، سحر عبدالحميد، عمر أبو النجا، إيمان سلامة، مظهر أبو النجا، حسان العربي، منير مكرم، أحمد أبو عميرة، طارق والي، محمود الشوربجي، محمد السبكي، كمال عبدالعزيز، فايق عزب، عمر حسن يوسف، عمرو فريد، مروان عرفان، مايسة الرباط، نوال سمير، عبدالمجيد محمد، أحمد برعي، عادل عزت، نبيل رزق، طارق راتب.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداثاث العمل.

رغم مرور السنوات إلا أن مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني، حقق نجاحًا مثل الجزء الأول، ليثبت للجميع أن الزمان لا يؤثر على المشاهدات الفنية والمسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كل من جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، إيناس عز الدين، هنادي مهنى، أحمد صفوت، نادية رشاد، كمال أبو رية، منى عبدالغني، محمود الجندي، محمد عادل، بسمة ياسر، عفاف رشاد، أحمد حلاوة، محمود الجابري، محمد عز، رجوى حامد، محمد أبو الوفا، محمد الصاوي، منذر، ليلى حسين، أميرة الشريف، مي فخري، مصطفى حشيش، وفاء سالم، حلمي فودة، آية سماحة، لمياء الأمير، رنا سماحة، دولت سلامة، تامر ضيائي، ضياء الميرغني، عبدالرحيم حسن، إسماعيل شرف، طارق كامل، زناتي حسني، محمود فارس، رامي الطمباري، محمود طوبار، طاهر بدر، حمدي الوزير، محمد علي رزق، ياسر الزنكلوني، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، جميلة عزيز.

وتدور أحداث المسلسل حول همام رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته جملات التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن همام يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من أجل السيطرة على تجارة الحديد.

وتزيل القائمة بمسلسل البيت الكبير الجزء الثاني، والذي أيضًا نجح وتفوق على الجزء الأول، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وبطولة كل من سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفى، هادي الجيار، لقاء سويدان، طارق صبري، دنيا المصري، ريم هلال، مي فخري، تيسير عبدالعزيز، أحمد عصام، محمود غريب، إيمان مسامح، شريف باهر، إيمان أيوب، منى ممدوح، حسناء سيف الدين، أحمد النقلي، سامح بسيوني، أشرف طلبة، منة المصري، دعاء رجب، تغريد فهمي، طلعت الشريف، عمرو شميس، حمدي العربي، أيمن عزب، عبير صبري، جو فهمي، جمال ابراهيم، عبدالرؤوف الجندي، محمد يحيى، محمود محمد بخيت، عمر الحداد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول الكثير من القضايا التي تحدث في صعيد مصر مثل الثأر والميراث وتسلط وسيطرة الرجال على النساء، والصراع الدائم بين الشخصيتين الرئيسيتين كريمة، المرأة الطيبة التي تتحول في هذا الجزء وتترك طيبتها التي عانت بسببها من جبرية، المرأة الشريرة التي تكرهها بعد أن تركها عبدالله وفضل عليها كريمة، وبعد مرور السنوات يتزوج ابن "جبرية من بنت كريمة، وتحاول جبرية ايذاء بنت كريمة ولكنها تفاجئ بأمر لم تكن تتخيله.