بالصور.. نعوم تتألق بأحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان

تألقت المطربة نعوم فى أحدث جلسة تصوير لها بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٠ بتوقيع خلود سليمان. ارتدت نعوم فستان بادى روز مطعم بالورود و اللولي و الكريستالات بتوقيع مصممة الأزياء خلود سليمان Advertisements ، وبأنامل مصفف الشعر كريم أبو السعود ولمسات خبيرة التجميل بسمة رمضان ، وبعدسة نبيل محمد . ، وبأنامل مصفف الشعر كريم أبو السعود ولمسات خبيرة التجميل بسمة رمضان ، وبعدسة نبيل محمد . جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة نعوم كليب "كدة عيب " وهي من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم ، توزيع أشرف البرنس، إنتاج شركة مزيكا، إخراج مازن نيازى، والتي حققت صدى كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرحها، كما تستعد نعوم لإحياء عدة حفلات برأس السنة. كليب "كدة عيب " وهي من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم ، توزيع أشرف البرنس، إنتاج شركة مزيكا، إخراج مازن نيازى، والتي حققت صدى كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرحها، كما تستعد نعوم لإحياء عدة حفلات برأس السنة.

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