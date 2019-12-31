دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة السورية ​دانا جبر​ للسخرية، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترافق إحدى الأغنيات، من خلال تحريك الشفاه، ورأى البعض أنها بالغت في الخضوع لعمليات التجميل، وأن أنفها يكاد يختفي في العام 2020.

ومما جاء في التعليقات: "دانة جبر عالسنة الجديدة راح يختفي أنفها" و"بدل ما يسووا عمليات تجميل عم يعملوا عمليات تشويه" و"نعمة أن الفتحات الأنفية مبينين لتحسن تاخود شهيق وزفير" و"رح يصيبها ضيق تنفس بسبب تصغير الأنف".

وقد منعت جبر خاصية التعليقات، إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم من خلال بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أعادت نشر الفيديو.

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