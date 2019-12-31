ميرنا وليد - بيروت - زارت النجمة ​أنجلينا جولي​ بلد إبنتها الكبرى "زهرة" الأم ​إثيوبيا​، للإحتفال بعيد ميلادها الـ15، كما إلتقت رئيسة إثيوبيا ساهلي ورق زودي بالقصر الرئاسي في العاصمة أديس أبابا، وقد ناقشا عدداً من قضايا التنمية واللاجئين والمرأة، مؤكدة أن زيارتها تهدف لبحث عدد من القضايا الإنسانية.

ووصلت أنجلينا الى إثيوبيا في رحلة خاصة برفقة أطفالها، بما فيهم الطفلة "زهرة"، وهي أثيوبية تبنتها أنجلينا، إلى جانب أطفالها وهم مادوكس جولي من كمبوديا، باكس جولي من فيتنام، والطفلة شيلوه نوفيل من ناميبيا.

وقد رحبت ساهلي بأنجلينا، وقالت إن زيارتها جاءت في الوقت المناسب والمهم، لأن إثيوبيا تمر بتحول مذهل ويبشر بفصل جديد في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تزور إثيوبيا للإحتفال بعيد ميلاد إبنتها "زهرة".. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.