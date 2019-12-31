خاص الفن- هل تنازلت أنجي خوري عن الدعوى ضد آدم؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع " الفن " ان ثمة تسوية حصلت بين الفنانة السورية ​أنجي خوري​ واسمها الحقيقي ​نجوى خليق الله​ والفنان اللبناني آدم بعد ان كانت قد اتهمته بخطفها في منطقة صبرا، و يتردد ان المغنية سوف تتنازل عن حقها الشخصي في الدعوى رغم الخلاف الكبير الذي حصل بينها و بين حبيبها السابق، حتى انها قبل اسبوع اكدت في إطلالة لها عبر صفحتها ان ما فعله بها الفنان لا يغتفر و لن تسامحه عليه، فيما من الواضح ان هناك ليونة دخلت على خط الازمة، خصوصاً اثر توقيف الاخير و الافراج عنه لاحقاً .

يذكر ان أنجي كانت قد تنازلت عن حقها الشخصي ايضاً ضد ​الفنانة قمر​ التي اتهمتها بتحريض ​الفنان آدم​ على خطفها الا ان حالة الهدوء بين الطرفين لم تستمر طويلاً و انطلقت عجلة السجال من جديد بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا احد يعلم متى سينتهي هذا المسلسل بين المغنية السورية و المغنية اللبنانية .