محمد هنيدي يستقبل العام الجديد بعفويته وطرافته المعهودة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عادة ما يعتمد الممثل المصري الكوميدي ​محمد هنيدي​ أسلوبه الساخر للاحتفال بقدوم العام الجديد، وهذه المرة اختار هنيدي أن يستقبل العام الجديد ويوجه معايدة لمتابعيه عن طريق نشره مقطع فيديو من فيلمه "فول الصين العظيم"، أثناء تواجده بالطائرة للسفر إلى الصين، وعلق قائلا: "استرها معانا يارب"، وقبل يومين نشر "هنيدى" مقطع فيديو كوميدي آخر من فيلم وش إجرام، يحتفل فيه بقرب حلول العام الجديد 2020 بنفس الطريقة .

يشار إلي أن محمد هنيدي، ينتظر عرض برنامج الحصن وهو عبارة عن النسخة العربية من برنامج ترفيهي ياباني، يحمل اسم يقلعة تاكاشيي، وتم إنتاجه في اليابان فىي ثمانينيات القرن الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا ضخما، وتم تقديم نسخة مدبلجة منه في التسعينيات.

في بداية يناير/كانون الثاني من العام 2020 المقبل نجوم الكوميديا العربية، فهد الحيان وحسن البلام.

والبرنامج