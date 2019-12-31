تراند اليوم : بصورة سيلفي .. نانسي عجرم تستقبل العام الجديد بإطلالة رقيقة -شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة جديدة لها حيث ظهرت فى الصورة بلوك بسيط .

وعلقت الفنانة نانسى عجرم على الصورة قائلة : آخر صورة سيلفى فى 2019

ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

جمالك

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بحبك يا عسل

كل سنه وانتى طيبه

يذكر أن نانسي عجرم، أحيت الأحد الماضي، واحدة من أقوى الحفلات، على مسرح الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيها.

وتألقت نانسي بالعديد من أغانيها الرومانسية منها “أخاصمك آه” و”آه ونص” و” مين ده ال نسيك” و “ما تيجي هنا” و “إحساس جديد” و”يا بنات” ، وغيرها مما طالب بها المعجبون.