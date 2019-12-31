تراند اليوم : إطلالة بالأحمر لرانيا يوسف إحتفالا بالكريمساس تخطف القلوب -صورة

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا أحمر قصيرا.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الصور قائلة: “عام سعيد 2020”.

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

صباح الجمال

بحب حضرتك جدا والله ????????????

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جميله والمسلسل تحفه ❤️❤️

كل سنه وانتى طيبه

وأحدث أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل “الآنسة فرح” يقوم ببطولته رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمد كيلانى وإخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

مسلسل “الآنسة فرح” مأخوذ من المسلسل الأمريكي “Jane the virgin” ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.