الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي تثير التساؤلات بحضورها حفل عيد ميلاد كريم بنزيما.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، في حفل عيد ميلاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.

عهود شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو وصورة لتوثيق إطلالتها الفاتنة في حفل عيد ميلاد نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما.

عهود العنزي تألقت بفستان براق لونه أبيض، تميز بوجود شق جانبي، كما وضعت فروا أبيض على كتفيها، ووصف الجمهور إطلالة العنزي بـ”العروس” نظرا لجمال الفستان.

الفاشيتيسنا الكويتية نشرت صورة تجمعها باللاعب الفرنسي متمنية له عيد ميلاد سعيدا، فيما تساءل الكثيرون عن سبب ظهورها في عيد ميلاد اللاعب كريم بنزيما، وتواجدها إلى جانبه وسر اختيارها للون الأبيض، فيما ظهر بنزيما ببدلة بيضاء متميزة.

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جدير بالذكر أن عهود العنزي تعرضت مؤخرا، لهجوم كبير من الجمهور البحريني بعد تعليقها على خسارة المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني في بطولة خليجي 24 بـ “اللعنة”، وهو ما أغضب الجمهور البحريني منها، لتضطر بعدها لتقديم اعتذارها وتوضيح أنها لم تقصد الإساءة.

اللاعب قرر الاحتفال بعيد ميلاده الـ 32 والذي يصادف يوم الـ 19 من ديسمبر، في مدينة دبي الإماراتية، إلا أنه أجل الاحتفال بسبب انشغاله بالدوري الإسباني.

وتواجد في حفل ميلاد النجم الفرنسي عدد من أصدقائه وزملائه بعالم المستطيل الأخضر، بالإضافة لعدد من المشاهير العرب من بينهم الفاشينيستا عهود العنزي، والإعلامية ريم أبو شعر مقدمة فقرة الرياضة ببرنامج صباح الخير يا عرب.