أول ظهور لدنيا بطمة وشقيقتها بعد الإفراج عنهما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استدعت السلطات المغربية مؤخرا الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معها لتورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق “سناب شات”، الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

المنتج البحريني محمد الترك نشر مقطع فيديو جمعه بزوجته دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، وذلك في أول ظهور لهما بعد إطلاق سراحهما.

الفنانة المغربية قالت خلال المقطع: ”حبيت أطمنكم علي، متخافوش علي بحبكم كلكم“، فيما أكد زوجها أنه حرص على تصوير هذا المقطع ليطمئن كل محبي دنيا الذين دشنوا هاشتاج ”قف مع دنيا“، لافتا إلى أنهم سيكشفون تفاصيل ما حدث في وقت لاحق.

وكانت السلطات المغربية قد استدعت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للتحقيق معهما لتورطهما بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق “سناب شات”، الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

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وبمجرد وصول دنيا بطمة للمغرب قادمة من البحرين، تم القبض عليها والتحفظ على هاتفها وتفتيشه التأكد من علاقتها بالحساب.

واستمر التحقيق مع دنيا بطمة وشقيقتها 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعهما من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولّت التحقيق في هذه القضية، كشفت تورُّط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي” من بينهم شخصيات معروفة ، على رأسهم الفنانة دنيا بطمة، وشقيقتها ابتسام بطمة، وصديقة مقرّبة لها تُدعى سكينة كلامور، وشقيقتين لمنتج تلفزيونيّ معروف، وطالب من مدينة أكادير وشاب آخر من مدينة القصر الكبير.