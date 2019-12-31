هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ«أبويا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكن الفنان والنجم المصري هانى شاكر، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بأحدث أغنياته.

وكانت أغنية “أبويا”، التي قام بطرحها هانى شاكر منذ 4 أيام، قد حققت ما يقرب من 100 ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات الشاعر سامي النويهي وألحان عمر كمال والصولوهات للموزع الموسيقى أحمد طايع.

من المقرر أن يجتمع الفنان هاني شاكر، مع الفنانة أنغام في حفل غنائي واحد، في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويقام الحفل يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.

وكانت قناة MBC ، قد كشفت، مؤخرا، عن أسماء لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس سينيور” The Voice Senior، والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.

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اللجنة مكونة من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

البرنامج منبثق عن “The Voice”، إذ يبحث عن المواهب الغنائية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا.

وعلى جانب أخر، وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مؤخرا، رسالة تهنئة خاصة للفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 67.

نجوى كرم، قالت في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”: “يا أحلى نائب ويا أحلى مدرسة فنية بحبك وعقبال المية”.

في الوقت نفسه رد عليها الفنان هاني شاكر قائلًا: “حبيبة قلبي الفنانة الكبيرة نجوي كرم كل الشكر علي المعايدة الجميلة بعيد ميلادي من أحلى وأجمل قلب في الدنيا”.