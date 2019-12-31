بسمة وهبة تكشف معاناتها مع ابنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن المعاناة التي تعيشها مع ابنها “عبدالعزيز” بسبب عدم اكتراثه ببرودة الجو.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، اشتكت خلاله لجمهورها من قيام ابنها بتشغيل مكيف الهواء البارد، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة.

بسمة ظهرت خلال المقطع وهي توبخ ابنها على ما يفعله، وذلك دون أن تظهر وجهه، وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “يرضيكم اللي أولادي عاملينه ده! جيل ايه المهبب ده”.

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد كشفت مؤخرا عن تعرض ابنها “عبدالرحمن” لأزمة صحية شديدة، مما دفعها للسفر إلى سويسرا، حيث يقيم ابنها هناك من أجل دراسته.

Advertisements

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها، وهي تقوم بتحضير الكمادات لابنها، كاشفة أنه أصيب بنزلة شعبية حادة.

وأضافت، في المقطع الذي نشرته على حسابها الخاص على “انستجرام”، أنها عملت الكمادات عن طريق وضع إسبرينة وليمون وخل، وطلبت من جمهورها إعطائها المزيد من النصائح حول عمل الكمادات.

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية، قدمت برامج على قناة اقرأ ثم اعتزلت المجال الفني وعادت ولكن دون حجاب، اخر ظهور لها كان بحلقة أحلام من برنامج بحلم بيك على الام بي سي، وظهرت في عام 2013 في برنامج انا والعسل مع الاعلامي اللبناني نيشان.

لكن شهرة الإعلامية بسمه وهبة قدمت جاءت من خلال برنامج “شيخ الحارة”، وكان يذاع على قناة “القاهرة والناس” المصرية، و يتركز على فضائح الفنانين ومواجهتهم بها، حيث أثار البرنامج جدلا واسعا في مصر والعالم العربي.