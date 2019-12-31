“الفلوس” لـ تامر حسني يتصدّر إيرادات السينما.. والسقا وكرارة أبرز المهنئين

متابعة بتجــــــــرد: يتلقى النجم المصري تامر حسني العديد من رسائل التهنئة من زملائه في الوسط الفني، منذ بدء عرض فيلمه الجديد “الفلوس” في مصر والوطن العربي.

وأبرز الرسائل التي تلقاها تامر حسني، كانت من زميليه، النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

فنشر “السقا” تغريدة لـ”حسني” كتب فيها: “مبروك ياصاحبي وحبييي تامر حسني الفيلم فيه شغل ومجهود كبير ومختلف.. ومكسر الدنيا ومبروك لكل صناع العمل”. و”كرارة” بدوره توجه إلى تامر في تغريدة فكتب: “مبروووك ياتيمو ربنا يكرمك ياصاحبي دايما وناجح ومكسر الدنيا ومنور السينمات”.

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ويتصدّر فيلم “الفلوس” شباك التذاكر منذ بدء عرضه، ويحتل المرتبة الأولى في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

تدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.