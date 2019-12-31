قبل نهاية العام، أصالة: “عام يودّعنا علّه يأخذ معه ما أبكانا وأحزننا”

قبل ساعات من نهاية عام 2019، وجهت الفنانة اصالة نصري معايدة بهذه المناسبة وذلك من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وكتبت أصالة: “عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غداً، علّه يأخذ معه ما أبكانا وأحزننا، ويأخذ الضّعف المُهين، والانكسار الّذي أرهقنا، ونعد أنفسنا بعام جديد، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحاً وأملّ، ولعائلتي الغاليه الحبيبه الّتي ناضلت منّ أجلي، وأصدقائي الأوفياء الّذين لا يميلون لو مالت الحياة، أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون، ليس هو فقط عام جديد، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير”.

من جهة أخرى، شوقت أصالة جمهورها من خلال برومو أغنيتها الجديدة ومن المتوقع طرح العمل مع بداية العام الجديد بعنوان: “شامخ”.

نذكر أن أصالة كانت قد احيت في الأيام الماضية حفلين فنيين، الأول في السعودية ضمن موسم الدرعية تحت عنوان “بعض من ذكرياتي.. تركي”. والحفل الثاني في دولة الكويت.