محمد هنيدى يحتفل بـ2020 بمشهد ساخر من فيلم "فول الصين العظيم"

احتفل الفنان الكوميدى محمد هنيدى، بحلول العام الجديد بطريقة ساخرة عن طريق اقتباس مشهد من أحد أشهر أفلامه الكوميدية، ونشر "هنيدى" عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من فيلم "فول الصين العظيم" أثناء تواجده بالطائرة للسفر إلى الصين، وعلق قائلا: "استرها معانا يارب"، وقبل يومين نشر "هنيدى" مقطع فيديو كوميدى آخر من فيلم وش إجرام، يحتفل فيه بقرب حلول العام الجديد 2020 بنفس الطريقة الساخرة. قد يهمك ايضاً: محمد هنيدى يصل الجونة لاستلام جائزة الإنجاز الإبداعى فى حفل ختام المهرجان محمد هنيدى يغيب عن حفل افتتاح مهرجان الجونة برغم الإعلان عن تكريمه

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